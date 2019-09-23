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عرض عليها الزواج تحت الماء فلقي مصرعه غرقا

عرض عليها الزواج تحت الماء فلقي مصرعه غرقا
http://almnatiq.net/?p=776295
المناطق - وكالات

لقطات تحمل الفاجعة والحزن نشرتها شابة لصديقها، أثناء عطلة لهما في تنزانيا، وهو يتقدم لخطبتها “من تحت الماء”، وعلقت تحتها قائلة “ولم يخرج”.

فقد نشرت الشابة كينيشا أنطوان لقطة فيديو للشاب الأميركي ستيفن ويبر وهو يعرض عليها الزواج من تحت الماء على حسابها في موقع فيسبوك، ثم قالت إنه غرق بعدها مباشرة.

كان ويبر وأنطوان يقيمان في مقصورة خشبية كانت مغمورة جزئيا وسمحت لهما بالتواصل عبر نافدة تحت مياة المحيط الهندي، بحسب ما ذكرت صحيفة “إيفينينغ ستاندارد” البريطانية.

وأظهرت لقطات الفيديو ويبر، من مدينة باتون روج في لويزيانا، وهو يسبح عند النافذة تحت الماء ويحمل رسالة داخل مغلف بلاستيكي شفاف، يطلب فيها من أنطوان الزواج منه.

وخلال الفيديو، كان يمكن سماع أنطوان وهي تضحك بسرور من الاقتراح المفاجئ والغريب.

وجاء في رسالة طلب الزواج “لا أستطيع أن أتنفس لفترة طويلة بما يكفي لأخبرك بكل ما أحبه بك. لكن… كل ما أحبه بك هو أنني أحبك أكثر كل يوم!”

ثم يقلب ويبر الرسالة وفيها عرض الزواج حيث كتب “هل ترضين أن تكوني زوجتي؟ أتتزوجني؟؟؟”

ثم يخرج ويبر علبة صغيرة من جيبه يتضح أنها تحتوي على خاتم الخطوبة، قبل أن يسبح بعيدا عن الأنظار، ولكن إلى الأبد.

وكتبت أنطوان على حسابها في فيسبوك تقول إنه توفي لاحقا، وكتبت “لم يخرج أبدا من تلك الأعماق”.

وأضافت “أنت لم تخرج من تلك الأعماق، لذلك لم تسمع جوابي، نعم! نعم! مليون مرة، نعم، سوف أتزوجك!!”.

وأشارت إلى أن أفضل يوم في حياتها تحول إلى أسوأ أيام حياتها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان إن سائحا أميركيا لم تذكر اسمه توفي في تنزانيا، لكنها لم تتحدث عن تفاصيل وفاته.

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