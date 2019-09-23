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المخابرات الإثيوبية تعلن عن عمليات لإجهاض هجمات عدة

المخابرات الإثيوبية تعلن عن عمليات لإجهاض هجمات عدة
http://almnatiq.net/?p=776312
المناطق -وكالات

أعلنت إثيوبيا، السبت، إنها ألقت القبض على عدد لم تحدده من متشددي حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش، كانوا يخططون لشن هجمات على أهداف مختلفة في البلاد، من بينها فنادق.

وقال جهاز المخابرات الوطنية في بيان أذيع على محطة (فانا) الإذاعية التابعة للدولة إن بعض من ألقي القبض عليهم كانوا يقومون بأعمال مخابراتية شملت تصوير الأهداف المحتملة.

وقال مسؤولون بالجهاز “كانت المجموعة.. تعد لمهاجمة فنادق واحتفالات دينية وأماكن تجمع وأماكن عامة في أديس أبابا”.

وأضاف المسؤولون أن المخابرات الإثيوبية نسقت مع جيبوتي، المجاورة لاعتقال المشتبه بهم، وبينهم زعيمهم محمد عبد الله.

وشن المتشددون هجمات عدة على أهداف عسكرية ومدنية في الصومال، كما نفذت هجمات في الخارج شملت أيضا كينيا.

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