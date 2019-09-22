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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

http://almnatiq.net/?p=776359
المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وأشاد سمو أمير الكويت بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها ، سائلاً المولى تعالى أن يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وان يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
ونوه سموه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من سمو نائب أمير دولة الكويت وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت كافة الميادين.

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