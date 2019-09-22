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أمير حائل : سيرة الملك المؤسس تتجدد في أبنائه وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة غدٍ أفضل للوطن وأبنائه

أمير حائل : سيرة الملك المؤسس تتجدد في أبنائه وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة غدٍ أفضل للوطن وأبنائه
http://almnatiq.net/?p=776365
المناطق - حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، مؤكداً أن الوطن يمضي بهمة نحو القمة بفضل من الله ثم بقيادته الحكيمة ورجاله المخلصين .
وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة : ” إن شخصية القائد المحنك المغفـور له بإذن الله الملك المـؤسس عبـدالعزيز بن عبـدا لرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ لازالت حية ومحفورة في عقول وقلوب أبناء الوطن وتجددت بعطاءات قادة هذه البلاد من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك فهد والملك خالد والملك عبدالله – رحمهم الله – وحتى عهدنا الحاضر الزاهر والميمـون عهـد خـادم الحـرمين الشريفيـن الملك سلمـان بن عبدالعـزيـز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ” مؤكداً أن الكل يشعر من داخل الوطن وخارجه أن سيرة البطل الملك المؤسس تتجدد في أبنائه وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة غد أفضل للوطن وأبنائه كما فعل مؤسس البلاد – رحمه الله – من تأسيس وطن طموح ووحدة فريدة .
وأشار أمير منطقة حائل إلى أن المملكة تبوأت بفضل منهجها الإسلامي الوسطي المعتدل المكانة المرموقة وأصبح لها ثقلها الريادي والكبير في كل القرارات العالمية متجاوزة كل التحديات التي واجهتها منذ مراحل التأسيس وحتى وقتنا الحاضر, منوهاً بالنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تبني رؤية المملكة 2030 ومواصلة مراحل البناء والنماء في وطننا الشامخ حتى لمس الجميع الخطوات التطويرية والتغيير الواضح نحو الأفضل في مختلف مجالات العمل والتطوير والنماء .
واختتم سموه تصريحه بالدعاء أن يحفظ المولى القدير ولاة أمرنا وفقهما الله وأن يديم الأمن والاستقرار والنماء لهذا الوطن ويقوي لحمة أبنائه وتكاتفهم وأن تعود مناسبة اليوم الوطني أعواماً عديدة ووطننا بخير ونماء إنه على ذلك قدير .

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