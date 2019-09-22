احدث الأخبار

رئيس بلدية حوطة بني تميم “اليوم الوطني ذكرى خالدة في الأذهان”
منطقة الرياض
 أمير حائل : سيرة الملك المؤسس تتجدد في أبنائه وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة غدٍ أفضل للوطن وأبنائه
منطقة حائل
 وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي : يوم الوطن نسترجع فيه أهم النضالات والملاحم الخالدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 89
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من الرئيس اليمني بمناسبة اليوم الوطني
أبرز المواد
 وزير الإعلام : المملكة تاريخ ناصع ومستقبل مشرق
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يهنئ القيادة باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة
منطقة حائل
 الحقباني: اليوم الوطني قصة كفاح وأمانة قيادة
منطقة تبوك
 شباب الجوف يقيم ورشة لأبتكار الأفكار
منطقة الجوف
 الشرعان : مسيرة الخير والنماء حققت قفزات تنموية منذ تأسيس المملكة وحتى عهدنا الزاهر
منطقة الجوف
 وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة
أبرز المواد
 وزير الصحة: نستذكر في اليوم الوطني مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء
أبرز المواد
رئيس بلدية حوطة بني تميم “اليوم الوطني ذكرى خالدة في الأذهان”

رئيس بلدية حوطة بني تميم “اليوم الوطني ذكرى خالدة في الأذهان”

منطقة الرياض
أمير حائل : سيرة الملك المؤسس تتجدد في أبنائه وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة غدٍ أفضل للوطن وأبنائه

أمير حائل : سيرة الملك المؤسس تتجدد في أبنائه وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة غدٍ أفضل للوطن وأبنائه

منطقة حائل
وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي : يوم الوطن نسترجع فيه أهم النضالات والملاحم الخالدة

وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي : يوم الوطن نسترجع فيه أهم النضالات والملاحم الخالدة

أبرز المواد
خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

أبرز المواد

رئيس بلدية حوطة بني تميم “اليوم الوطني ذكرى خالدة في الأذهان”

رئيس بلدية حوطة بني تميم “اليوم الوطني ذكرى خالدة في الأذهان”
http://almnatiq.net/?p=776370
المناطق - حوطة بني تميم
وصف المهندس فارس بن محمد القحطاني رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم اليوم الوطني بالمناسبة الغالية على الجميع .

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية :

يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ليعيد للأذهان القصة الملهمة للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود “طيب الله ثراه” وجهوده في توحيد هذا الوطن العظيم وجهود أبنائه من بعده .

ومن هذا المنطلق نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “أيده الله” ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” وللشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية الذي نستذكر من خلاله كيف أصبحت المملكة مضرب مثال للترابط بين القيادة والشعب متمسكين بالعقيدة الثابته ومساهمين في نمو وازدهار وتقدم الوطن في جميع المجالات بهمتهم العالية التي تعتلي القمم لتحقيق التميز.

اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة ومن هذا المنطلق الإحتفال باليوم الوطني فرصة ثمينة كي نغرس في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة فيشعروا بالفخر والعزة ونغرس في نفوسهم تلك المبادئ والمعاني التي قامت عليها هذه البلاد منذ أن أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه” ونعمّق في روح الشباب معاني الحس الوطني والإنتماء إلى هذه الأمة حتى يستمر عطاء ذلك الغرس المبارك.
سائلين المولى لوطننا الغالي مزيداً من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة حكيمة رشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

روابط ذات صلة

عبدالله بن درعان يكتب …. في اليوم الوطني تعزيز الولاء والانتماء بمنجزات الوطن

عبدالله بن درعان يكتب …. في اليوم الوطني تعزيز الولاء والانتماء بمنجزات الوطن
بن جحلان : اليوم الوطني يشعل قناديل الفرح في وجدان كل مواطن سعودي

بن جحلان : اليوم الوطني يشعل قناديل الفرح في وجدان كل مواطن سعودي
مُدير الجامعة الإسلامية يشكر جمعية الكشافة

مُدير الجامعة الإسلامية يشكر جمعية الكشافة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*