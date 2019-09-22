رئيس بلدية حوطة بني تميم “اليوم الوطني ذكرى خالدة في الأذهان”

المناطق - حوطة بني تميم

وصف المهندس فارس بن محمد القحطاني رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم اليوم الوطني بالمناسبة الغالية على الجميع .

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية :

يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ليعيد للأذهان القصة الملهمة للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود “طيب الله ثراه” وجهوده في توحيد هذا الوطن العظيم وجهود أبنائه من بعده .

ومن هذا المنطلق نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “أيده الله” ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” وللشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية الذي نستذكر من خلاله كيف أصبحت المملكة مضرب مثال للترابط بين القيادة والشعب متمسكين بالعقيدة الثابته ومساهمين في نمو وازدهار وتقدم الوطن في جميع المجالات بهمتهم العالية التي تعتلي القمم لتحقيق التميز.