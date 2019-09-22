فعاليات اليوم الوطني مستمرة بالاحساء و34 الف زائر في 3 أيام

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يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء، حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون، الذي تنظمه أمانة الأحساء مساء يوم غدا الاثنين في منتزه الملك عبدالله البيئي.

وأوضح وكيل محافظة الأحساء رئيس اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات بالاحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري أن رعاية سمو محافظ الاحساء لهذا الاحتفال الوطني يمثل نجاحا باهرا للحفل، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على تنوع الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة الغالية لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية سواء للمواطنين او المقيمين في وطننا الغالي.

وأكد الجعفري بأن الفعاليات الوطنية خلال الثلاثة الأيام الماضية حظيت بتفاعل مميز من الأهالي والمقيمين وشهدت حضور لافتا تجاوز 34 ألف زائر ما بين عوائل وافراد، كما أن القائمين على تلك الفعاليات وخصوصا الفعاليات الجماهيرية يعملون بكل تفان واتقان من أجل نجاح الفعاليات وتحقيق الهدف الأسمى من إقامتها.

من جهة أخرى انطلقت فعاليات يوم أمس السبت بأمسية (كلنا جنود الوطن) في جمعية الثقافة والفنون ونالت اعجاب أكثر من 300 شخص تفاعلوا مع المشاركين فيها لأنها كانت تحكي قصص جنودنا الابطال الذين يسهرون لحماية وطننا الغالي.

فيما شهدت فعاليات أسواق القرية حضورا كبيراً من العوائل في يومه الثالث من الفعاليات الخاصة باليوم الوطني 89 تجاوز 10 الاف زائر استمتعوا فيها بفعاليات المسرح التي خصصا للأطفال كما شاركت العوائل في الفعاليات الترفيهية المقدمة لهم وسط أجواء وطنية توشحت باللون الأخضر ولازالت أٍسواق القرية تحصد أكبر عدد من الزوار يوما بعد يوم.

كما شهدت فعاليات هيئة الترفيه التي أقيمت عصر يوم أمس السبت حضور مميز من الجانب الشبابي والعوائل فاق 4000 زائر استمتعوا خلال تواجدهم بـفعاليات عروض الفرق الشعبية، وعروض الفرق المتجولة، والعروض الحية على الشاشة، وورشة عمل للأطفال، والشخصيات الكرتونية التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية المحببة لدى الأطفال.

وفي مدينة جواثا السياحية استمتع اكثر من 13 الف زائر بفعاليات اليوم الوطني حيث تغنى الاطفال فخر واعتزاز بوطنهم وهم يرددون الاغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الزوار مما اعطى الفعالية رونق مختلف.

وسيشهد اليوم الأحد الثالث والعشرون من شهر محرم فعاليات هيئة الترفيه بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء الرياضية وفعاليات الترفيه المنوعة في العثيم مول، مجمع لولو هايبر ماركت، أسواق القرية، مدينة جواثا السياحية، كما سيقام في جبل القارة الحفل الموسيقي الوطني، وستقام الامسية الشعرية والفلكور الشعبي في مدينة العيون.