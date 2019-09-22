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مبنى إمارة جازان يتوشح الأخضر ويتزين بصور القيادة الحكيمة .. في ذكرى الوطن 89

مبنى إمارة جازان يتوشح الأخضر ويتزين بصور القيادة الحكيمة .. في ذكرى الوطن 89

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مبنى إمارة جازان يتوشح الأخضر ويتزين بصور القيادة الحكيمة .. في ذكرى الوطن 89

مبنى إمارة جازان يتوشح الأخضر ويتزين بصور القيادة الحكيمة .. في ذكرى الوطن 89
http://almnatiq.net/?p=776393
جازان - فضة عطيف

أكملت إمارة منطقة جازان استعداداتها للاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة تحت شعار “همة حتى القمة” ..
وتوشحت واجهات مبنى الإمارة بصور القيادة الحكيمة تتقدمها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، وتزينت باللون الأخضر في منظر جمالي مهيب زاد من جمال مبنى الإمارة الذي يقع على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.
وابرزت الأعمال الجمالية والألوان الخضراء التي زينت مبنى إمارة منطقة جازان الاحتفاء بيوم الوطن 89 ، عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي.
كما عكست هذه الأعمال مظاهر الابتهاج والفرحة من منسوبي إمارة المنطقة والجميع بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، والتي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة.

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