“الهاجري” مهنئاً بيوم الوطن : يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة

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رفع سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال ” الهاجري” في تصريح صحفي أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين وأنه يوم تاريخي لا ينسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة جيلاً بعد جيل .

وأضاف أنه حرى بنا في هذا أن نفخر بأن المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الأغر الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة غالية على قلوبنا، وهي مرور تسع وثمانين عامًا على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وأكد الهاجري على الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جهوده الحثيثة في الأمن والاستقرار على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، والجهود البارزة لقيادتنا الرشيدة على المستوى العالمي ودورها المحوري، وحضورها المميز والفعال في المجتمع الدولي، ومناصرتها ومؤازرتها ودعمها اللا محدود لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار الهاجري على أن اليوم الوطني للمملكة يرمز لوحدتنا وما حققته بلادنا من تطور ونهضة شاملة في مختلف المجالات، منذ انطلاقة مسيرة التوحيد المباركة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – يرحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله .

وأوضح أنه عام جديد من تاريخ الوطن يهل علينا ونحن – بحمد الله – في أمن وآمان ورخاء واستقرار، ومنذ تأسيسها في عام 1351هـ 1932م، تتعاظم مكانة المملكة العربية السعودية بين الأمم، وتكتسب في كل يوم مزيداً من التقدير والاحترام من كل شعوب العالم لما تحققه من نجاحات على جميع الأصعدة.

واختتم الهاجري تصريحه: إننا بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني، وهذه الذكرى الغالية علينا جميعًا، ندعو الله أن يديم على بلادنا نعمتَي الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وسدد على طريق الخير خطاهما، وأعزهما بالإسلام، وأعز الإسلام بهما، إنه سميع مجيب.