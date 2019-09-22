مدير السجون بمنطقة تبوك : اليوم الوطني لم يعد فقط مجرد مناسبة وطنية بل بات مناسبة وجدانية غالية

تبوك - علي العميري

رفع مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في توحيد المملكة تحت راية “لا اله إلا الله محمد رسول الله”، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.

وقال العميد ” العتيبي” في تصريح له بهذه المناسبة إن اليوم الوطني الـ89 للمملكة يأتي تأكيداً للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, التي وفرت للمواطن جميع سبل العيش الرغيد, وسط منجزات تنموية عملاقة وهي بمجملها منجزات تنموية يرفد كل منها الآخر نحو بناء وطن عظيم.

واضاف : ان اليوم الوطني لم يعد فقط مجرد مناسبة وطنية بل بات مناسبة وجدانية غالية في نفس كل مواطن ومواطنه تتعاظم أهميتها ومكانتها مع مرور الأيام والسنين كونه يمثل تحولاً في حياتهم نحو آفاق الأمن والخير والازدهار, ومنذ اليوم الذي أعلن فيه الموحد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – قيام هذه الدولة المباركة، ليبدأ عصر جديد يحمل بين آماله حياة كريمة تأخذ إنسان هذه البلاد الغالية إلى مدارج الرفعة والكرامة.

وفي الختام سأل مدير السجون بمنطقة تبوك الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويجزيه خير الجزاء على ما يقدمه للمواطن والوطن وما يبذله للرقي بنا لأعلى المراتب وأن يحفظ سمو ولي العهد ويديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يديم على مملكتنا الحبيبة العز والرخاء والأمن والاستقرار .