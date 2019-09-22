وزارة البيئة والمياه والزراعة يحتفلون بيوم الوطن بالقوارب البحريه بضباء

ضباء - فايز السميري

نظم مكتب فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة ضباء بمشاركة صيادي المحافظة ضمن فعاليات الإحتفاء بمناسبة اليوم الوطني ال 89 فعالية التشكيل البحري بالقوارب لإسم ( الملك و ولي العهد) حفظهما الله بخليج ضباء تعبيرا عن الولاء للقيادة الرشيدة و حباً لهذا الوطن الغالي على قلوبهم وفرحةً بهذه المناسبة الغالية في عامها التاسع والثمانون ، وقد تقدم مدير مكتب الوزارة بمحافظة ضباء نيابة عن المشاركين من المكتب والصيادين بالشكر والتقدير لسعادة محافظ ضباء الأستاذ / محمود الحربي لترحيبه وتشجيعه لهذه المشاركة من المكتب والصيادين وكذلك الشكر لبلدية المحافظة التي قامت بدورها بتسهيل تنفيذ هذه الفعالية في مياه البحر وتأتي هذه الفعالية ضمن عدد من الفعاليات التي تقام في المحافظة بهذه المناسبة الغالية .