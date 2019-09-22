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تحولات وطنية وتاريخية في فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية

تحولات وطنية وتاريخية في فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية

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وزارة البيئة والمياه والزراعة يحتفلون بيوم الوطن بالقوارب البحريه بضباء

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تحولات وطنية وتاريخية في فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية

تحولات وطنية وتاريخية في فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=776439
المناطق - الجبيل الصناعية

منحت فعاليات اليوم الوطني (89 ) ( همة حتى القمة ) بمدينة الجبيل والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل لزوار التعرف على ابرز التحولات التاريخية حول المملكة بالإضافة إلى الشخصيات التي كان لها اثر كبير في الحياه السياسية والاجتماعية  بالمملكة .
حيث شهد مركز الملك عبدالله الحضاري 89 صورة  تحمل وتحكي  القيم الوطنية التاريخية للمملكة متمثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، وساعة مكة ،وملعب الملك فهد الدولي بالرياض ،وتطبيق ابشر، وقطار المشاعر المقدسة ،ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى كأس أسيا للمنتخبات .
فيما توقف الزوار عند ركن شخصيات من تاريخ الوطن وهم من قدموا مساهمات كبيرة من اجل رفعة الوطن  والمواطنين وجهودهم البارزة في تنمية الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة واعطاء لمحة موجزة عن حياتهم العلمية والعملية والمناصب  التي تولوها .
هذا وقد شهد مسرح الفعاليات حضور  كثيف من الزوار تفاعلوا من الاغاني الوطنية وشارك الاطفال في الالعاب  والمسابقات الترفيهية .
يأتي تنظيم هذه الفعاليات حرصا من الهيئة الملكية بالجبيل على الاحتفاء باليوم الوطني الـ(89) للمملكة واستثمار هذه المناسبات في تنمية الحس الوطني وتعزيز والولاء والانتماء للوطن الغالي.

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