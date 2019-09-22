أمير الرياض يرعى احتفالية “التعليم” باليوم الوطني.. غداً

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم غدٍ الإثنين حفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك في المبنى الرئيس للوزارة بطريق الملك عبدالله بالرياض تحت شعار «همة حتى القمة»، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ويتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات والفعاليات المتنوّعة، تشمل المعرض المصور”رؤية وطن”، والحائط الإلكتروني، وأوبريتا “وطن الشموخ” بمشاركة طلاب وطالبات التعليم في الرياض، كما سيتضمن الحفل تكريم الطلاب المتميزين في التعليم العام والتعليم الجامعي.

وتشتمل فعاليات الوزارة المفتوحة للجمهور في اليوم الوطني على “جادة الوطن” خارج مبنى الوزارة، وذلك عصر يوم الاثنين، وتضم مسرحاً للطفل يفسح المجال لتنمية روح الإبداع لدى الصغار للتعبير عن فرحتهم بوطنهم والانتماء له والولاء لقيادته، ومرسماً حراً يوفر مساحة للأعمال الفنية الوطنية، وإثراء المكان بلوحات معبرة عن تنمية الوطن، كما سيقام على هامش الاحتفاء ورشة للخط العربي، والعديد من المسابقات الرياضية والعلمية المصاحبة.