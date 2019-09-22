يوم الوطن يوم تاريخي محفورا في ذاكرة كل مواطن

أملج - فايز السميري

يعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي يوماُ محفوراُ في ذاكرة كل مواطن

وهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر ووحد صفوف الأمه بالألفه والمحبة والموده .

وفي هذه الأيام تعيش بلادنا (ذكرى اليوم الوطني) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قياده…. ووفاء شعب وقاده على رأسهم مؤسس هذه البلاد الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة أن يغير مجرى التاريخ وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاُ بعقيدته ثابتاً على دينه

إن في حياة المواطن السعودي

أياماً هي من أورع وأنقى أيام التاريخ

الذي خُلد في ذهن كل مواطن أبي

فهو يوم يُجسد مسيرة طويلة خاضها البطل الموحد

الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-

ومعه ابطال مجاهدون من يحمل أبناءهم وأحفادهم شرف هذا النصر

واليوم الوطني يتوج لمسيرة الجهاد التي هي فخراً لكل مواطن

اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة هذا البلد ونهضته التي يعيشها المواطن

في كافة المجالات التي تجعل من المملكه في مقدمة الدول بل تتميز على كثير من الدول بقيمة الدين والحفاظ على شرعه

فهي منهجاً وأسلوب حياة حتى اصبحت ملاذاً للمسلمين،

ونعيش حالياً في عهد سلمان الحزم وولي عهده محمد العزم محمد الرؤية الطموحه عهد خير حيث تسعى الدولة في ظلهم لرفاهية المواطن في كل المجالات ..

دمت ياوطن ودام أمنك وحكامك وعلماءك وأبناءك الذين يفخرون بك في كل المحافل،،،،،

بقلم/

محمد بن صميط الرفاعي

رئيس مركز الشبحة