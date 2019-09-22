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وزير النقل يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

وزير النقل يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=776487
المناطق - واس

رفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وإلى كافة الشعب السعودي الكريم.
وقال معاليه بهذه المناسبة: يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي في منظومة النقل، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي كافة.
وأبان معاليه أن ما تعيشه المملكة من تنمية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – هو انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وبذل وعطاء ودعم لا محدود، وأن ما تحظى به منظومة النقل من دعم سخي ومتابعة مستمرة ساهمت -ولله الحمد- في إنجاز أكثر من 443 مشروع صيانة عادية ووقائية على طرق التابعة لها، إضافة إلى احتلال المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر ربط الطرق وفقًا لتقرير التنافسية العالمي (GCR) والتي تجاوزت هذا العام 71,500 كيلومتر من الطرق المعبدة و49,946 كيلومترًا من الطرق الترابية، كما وصل عدد الجسور المنشأة إلى 5132 جسرًا فيما بلغ إجمالي أطوال العقبات 96 كيلومترًا، واحتلت المملكة -بفضل الله- المرتبة 30 على مستوى العالم من حيث الجودة على الطرق متقدمة بأربعة مراتب عن العام الماضي.
ونوّه معاليه أنه من الفخر تشغيل قطار الحرمين الشريفين ونجاحه في موسم حج 1440هـ لخدمة قاصديه من ضيوف الرحمن، مشيرًا أن موافقة القيادة الرشيدة على تعديل الهيئة العامة للنقل وإسناد القطاع السككي في المملكة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وإدماج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، يعكس حرصها الدائم على قطاع النقل وتطويره بشكل مستمر وفعلي، مؤكدًا سعي المنظومة الحثيث في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال المبادرات التي تعمل على إنجازها رفعًا لمستوى الجودة والسلامة على الطرق.
واختتم معاليه حديثه شاكرًا الله عز وجل على ما تحقق لهذا الوطن ومواطنيه
من وحدة وخير وتنمية وازدهار، وعلى أن اختصها بخدمة الحرمين الشريفين كل عام على أتم وجه، وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا من شر كل عدو أو حاسد.

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