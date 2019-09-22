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اليوم الوطني نافذة التاريخ المجيد على الحاضر السعيد

اليوم الوطني نافذة التاريخ المجيد على الحاضر السعيد

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وزير النقل يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

وزير النقل يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

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منطقة جازان

اليوم الوطني نافذة التاريخ المجيد على الحاضر السعيد

اليوم الوطني نافذة التاريخ المجيد على الحاضر السعيد
http://almnatiq.net/?p=776490
جازان - فضة عطيف

في مثل هذا اليوم أكتمل مجد المملكة وعزها على يد الغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس هذه البلاد وباني نهضتها الذي جمع شتات القبائل المتناحرة ووحدها تحت راية واحدة وقيادة واحدة تحكم بشرع الله بالعدل والمساواة بين جميع أطياف المجتمع وبنهضة تنموية متوازنة بين المناطق واستمر ابناؤه على ذات النهج والبناء , ولذا فإن الوطن والمواطن على موعد سنوي للاحتفال بهذا اليوم المجيد بعد أن عاش المواطن في كنف هذا الوطن العظيم وقطف ثمار أعظم وحدة عاشتها القبائل العربية حتى بات اسم المملكة العربية السعودية محلقاً في جميع المحافل الدولية وثقلاً عالمياً بفضل الله ثم بفضل حكمة قادته العظماء , إن اليوم الوطني نافذة التاريخ المجيد على الحاضر السعيد يستلهم منها أبناء هذه البلاد رعاها الله عزم وكفاح الأوائل لبناء مجد أعظم لهذا الوطن المبارك برعاية الله ورعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعزه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله -, سائلاً الله أن يديم علينا أمننا ويحفظ قادتنا وكل عام والوطن بأمن وأمان .

وكيل امارة جازان المساعد للحقوق
علي بن حسين عقيل

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