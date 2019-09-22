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بالفيديو.. مدرسة بـ “تيماء” تبوك تسرد ملحمة التوحيد والبناء حتى العهد الزاهر

بالفيديو.. مدرسة بـ “تيماء” تبوك تسرد ملحمة التوحيد والبناء حتى العهد الزاهر

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بالفيديو.. مدرسة بـ “تيماء” تبوك تسرد ملحمة التوحيد والبناء حتى العهد الزاهر

بالفيديو.. مدرسة بـ “تيماء” تبوك تسرد ملحمة التوحيد والبناء حتى العهد الزاهر
http://almnatiq.net/?p=776496
تبوك - علي العميري
احتفلت متوسطة وثانوية تحفيظ القران الكريم بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك باليوم الوطني89 بإنتاجها مقطع فيديو يحكي تاريخ ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز- طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-، وذلك تحت شعار “همة حتى القمة وطن الشموخ”
وتضمن الفيديو الذي جاء من انتاج طلبة المدرسة الانجازات التي سطرها ملوك المملكة عبر تاريخها المجيد حتى العهد الميمون للملك سلمان – أيده الله-، عهد خطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م التي يقودها مهندسها ولي العهد الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان.
وبهذه المناسبة رفع قائد المدرسة محمد الصائل التهنئة بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن منسوبي المدرسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم
وأكد الصائل أن مملكتنا الغالية خاضت مراحل البناء والتنمية متخطية كافة الصعوبات والتحديات التي واجهتها بفضل ملكوها وابناءها المخلصين، حيث أثبتت وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود أن لكل عامٍ جديد ذكرى تاريخية عظيمة تتجلى في استعراض ذكرى الوحدة وما واكبها بعد ذلك وخلال كل عقد ومرحلة من المنجزات والمكتسبات الوطنية.
من جانبه عبر رائد النشاط بالمدرسة عبد الرحمن الحربي في كلمة له عن مشاعره ومشاعر منسوبي المدرسة تجاه الوطن، مستذكراً ملحمة التوحيد والبناء التي قام بها الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده – رحمهم الله – حتى العهد الزاهر، منوها بالمكتسبات والإنجازات والمنجزات التي تحققت فيه، رافعا التهنئة لقادة هذه البلاد المباركة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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