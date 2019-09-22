شموخ وطن .. وطن .. لاتستطيع الأوطان ان تنازله فخرا ولا تطاوله قامة وشموخا .. ذلك هو وطننا الكبير .. المملكة العربية السعودية

جازان - فضة عطيف

وطن .. منذو فجر البشرية على هذه الأرض جعله الله مثابة للناس وأمنا وجعل فيه من مقام إبراهيم للناس مصلى .

وطن .. أختاره الله عزوجل ليكون مهبطا للرسالات وأرض للحرمين الشريفين ..إنه وطن التوحيد ..نحن في مملكتنا الغاليه المملكة العربية السعودية وعندما تشرق شمس اليوم الأول من الميزان تحل علينا ذكرى اليوم الوطني المجيد بما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الإحتفال ليعبر بها الإنسان عن تقديره لملاحم بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود طيب الله ثراه ..والذي أستطاع أن يؤسس هذه الدولة ويوحد كلمتها تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتسير وفق منهج محدد ، ورؤية واضحة وشاملة .سار عليها أبناؤه البررة الملوك من بعده ..ليكملوا ما بدأه المؤسس من مشوار التطور والذي تشهده مملكتنا الغالية في كافة المجالات التنموية والخدمية من خلال المشاريع العملاقة والخطط الطموحة والتنمية الشاملة والقفزات النوعية ..وما رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلا خير شاهد على حرص قادتنا يحفظهم الله على نمو وإزدهار وطننا المعطاه ..سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والآستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والى الشعب السعودي النبيل.

وكيل الاماره المساعد للشؤون التنمويه

خالد بن عبدالعزيز القصيبي