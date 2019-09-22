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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون

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يوم نستحث فيه الهمم ونعتلي القمم

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون
http://almnatiq.net/?p=776507
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانون.
وأعرب جلالته خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والإزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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