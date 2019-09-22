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وادي الدواسر تتزين بيوم الوطن ٨٩

وادي الدواسر تتزين بيوم الوطن ٨٩
http://almnatiq.net/?p=776513
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

اعلنت اللجنه المنظمه لفعاليات اليوم الوطني ٨٩بوادي الدواسر عن البرامج والفعاليات المصاحبه للاحتفال باليوم الوطني ٨٩وحددت اماكن الفعاليات ومواعيد انطلاقها التي توافق يوم الاثنين ٢٤محرم ١٤٤١ والذي حددت انطلاق برامجه اعتبارا من الخامسه من مساء الاثنين حيث ستكون البدايه برفع رايه الوطن عند الخامسه مساء حتى الخامسه والربع وسيكون الموقع بموقع الساريه ثم يتم اطلاق المسيره الوطنيه بموقع جادة الوطن من الخامسه والربع مساء حتى الخامسه والنصف مساء ثم تبدا مسيرة الهجانه والخياله من موقع جادة الوطن من الخامسه والنصف مساء حتى السادسه مساء ثم فعاليه تراثي وطني للاسر المنتجه بموقعها المعتاد بحديقة الولامين بغرب المحافظه وذلك عند الساعه السابعه مساء حتى السابعه والنصف  ثم تبدا فعاليات الخيمه الشعبيه عند الساعه السابعه مساء حتى الساعه السابعه وخمسون دقيقه وذلك بحديقة الولامين ثم يبدا الاحتفال الرسمي وذلك عند الساعه الثامنه وخمس وعشرون دقيقه ويحوي برامج عديده يبدابالقرأن الكريم وقصائد وطنيه لهذه المناسبه وكلمه لمنظم الحفل ثم كلمه لمحافظ وادي الدواسر فالعرضه السعوديه ثم تبدا المسابقه الثقافيه حيث تتواصل الفعاليات حتى الحاديه عشر مساء وتزينت الشوارع والميادين والاماكن العامه والخاصه باللون الاخضر ابتهاجا بيوم الوطن ٨٩ وحال الجميع بوادي الدواسر يلهج بالدعاء للوطن وقادته بالعز والتمكين والامن والامان والنصر والرفعه مرددين دام عزك ياوطن .

 

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