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انطلاق التمرين البحري المختلط ” الموج الأحمر – 2 “

انطلاق التمرين البحري المختلط ” الموج الأحمر – 2 “
http://almnatiq.net/?p=776521
المناطق - واس

انطلقت بالأسطول الغربي اليوم , مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر- 2 “، بمشاركة القوات البحرية والقوات الجوية وحرس الحدود بالإضافة للدول المطلة على البحر الأحمر الأردن ، ومصر، والسودان ، وجيبوتي ، واليمن والصومال .
وأكد قائد تمرين “الموج الأحمر -2” اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي ، أن التمرين يستمر حتى الخميس القادم ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة ، وذلك لما يشكله البحر الاحمر من أهمية استراتيجية واقتصادية .
وأضاف اللواء الحربي أن هذا التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة ، وذلك بتوحيد الجهود لمجابهة الأعمال العدائية وتطوير قدرات القوات البحرية ، مشيراً إلى أنه سيطبق خلال التمرين عدد من السيناريوهات القتالية ، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة .
الجدير بالذكر أن التمرين يشتمل على عدداً من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية .
وكانت القوات المشاركة قد وصلت إلى الأسطول الغربي في وقت سابق حيث كان في استقبالهم مدير التمرين وعدد من كبار ضباط الأسطول الغربي .

 

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