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بلدية بدا تحتفل باليوم الوطني

بلدية بدا تحتفل باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776543
المناطق - تبوك
احتفلت بلدية بدا أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة بحضور محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي ورئيس مركز بدا حماد المرواني وجمع من الأهالي وذلك في الساحة الرياضية.
وتضمن الحفل كلمة لرئيس مركز بدا حماد المرواني وكلمة للدكتور عادل البلوي نيابة عن الأهالي.
بعد ذلك ألقى عضو المجلس البلدي الدكتور صالح بن أحمد البلوي كلمة تحدث فيها عن الإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة منذ عهد المؤسس -رحمه الله- مروراً بجميع الملوك أبناء المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما صاحبتها من نقلات اقتصادية لم يسبق لها مثيل.
وأكد رئيس بلدية بدا رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الدكتور منصور بن عبدالاله المعلم, أن مناسبة اليوم الوطني محفورة في ذاكرة التاريخ ووجدان المواطن السعودي بما تحقق في مسيرة الخير والنماء من تطور ونمو وعزة وتمكين  سائلا اللـــَّه تعالى أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته.
وأوضح المعلم أن البلدية استعدت لليوم الوطني من خلال تزيين المداخل والطرق والميادين بالإعلام وصور القيادة حيث شمل الاحتفال الرسمي العديد من الفعاليات المتنوعة للأطفال والكبار والفلكلورات الشعبية والعرضة السعودية والمتحف الشعبي مشيرا إلى أن الحفل شمل أوبريتًا وطنيًا وفقرات استعراضية.

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