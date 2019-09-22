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هيئة الترفيه تواصل تنفيذ فعالياتها بتبوك احتفاءً باليوم الوطني 89

هيئة الترفيه تواصل تنفيذ فعالياتها بتبوك احتفاءً باليوم الوطني 89

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هيئة الترفيه تواصل تنفيذ فعالياتها بتبوك احتفاءً باليوم الوطني 89

هيئة الترفيه تواصل تنفيذ فعالياتها بتبوك احتفاءً باليوم الوطني 89
http://almnatiq.net/?p=776551
المناطق - تبوك
تواصل الهيئة العامة للترفيه لليوم الثالث على التوالي تنفيذ فعالياتها بتبوك ضمن فعاليات الهيئة احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة “همة حتى القمة” وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان وسط حضورٍ لافت من أهالي المنطقة.
وتضمنت الفعاليات حزمة من العروض والبرامج التي أعدتها بهذه المناسبة ومزجتها بقيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ تلبي كافة شرائح المجتمع بكل فئاته العمرية.
كما شملت الفعاليات العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي والألعاب النارية وشاشات عملاقة للعرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات واهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الاهازيج الوطنية بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال المتنوعة في محتواها والتي تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية كما يضم موقع الاحتفال أركاناً للتصوير وأخرى للأسر المنتجة وعربات متنقلة ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية.

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