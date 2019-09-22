رابطة دومة الجندل الخضراء تطلق برامجها بغرس 8989 شجرة بمناسبة اليوم الوطني 89

الجوف - محمد الحسن

برعاية محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط أطلقت رابطة دومة الجندل الخضراء برامجها للعام الجاري بغرس 8989 شجرة متزامنا مع اليوم الوطني 89 لبلادنا الغالية .

وقدم أمين رابطة دومة الجندل الخضراء الأستاذ سعدون الوشيح شكره وتقديره لمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط لدعمه ورعايته برامج الرابطة والشكر موصول لرئيس البلدية المهندس فهد العنزي ومدير مكتب التعليم الاستاذ خالد الوشيح وفرع الزراعة والمدارس و الكشافة ورجال الأعمال الداعمين والمتطوعين فلهم منا كل الشكر و التقدير .

وأضاف أن شعار الرابطة دومة الجندل حديقة الجوف وأنواع الأشجار هي الطلح الملحي و التيكوما و أكاسيا و كف مريم و الحور و اللبلاب و فرشاة الزجاج و الفلفل عريض الأوراق و الفلفل رفيع الأوراق و اللبخ و التسبيسيا الخبيز الساحلي و تمر حنه و الهجليج .

ويتركز عملنا على محافظة دومة الجندل فقط ومنها الحدائق حيث سيتم إضافة أنواع معينة من الأشجار وزيادة عدد الأشجار بالحدائق القائمة وتكون تحت إشراف أعضاء رابطة دومة الجندل الخضراء كما سيتم الغرس في المدارس والدوائر الحكومية والجوامع و المساجد والطرق و مداخل المحافظة ونهدف إلى نصل إلى غرس مليون شجرة خلال 10 سنوات .

كما نهدف إلى نشر ثقافة التطوع لدى طلاب المدارس بحيث يغرس كل طالب مرحلة ابتدائية شجرتين لكل موسم غرس و 4 شجرات لكل طالب مرحلة متوسطة و 8 أشجار لكل طالب مرحلة ثانوية بحيث يضع كل طالب اسمه على الشجرة ليعزز ثقافة حب غرس الأشجار .

وتكثيف التشجير في الحدائق و إيجاد حديقة من أزهار ملونة بجوار البحيرة بحيث تكون داخل الحديقة العائلية لكل مربع بأشجار ذات لون واحد و إقامة غابات بالمناطق التي تساعد فيها الزراعة وزراعتها وتكثيف الأشجار المظلة داخل الحديقة .