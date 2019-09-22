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مجلس الأعمال السعودي الهندي يستعرض فرص الاستثمار بين البلدين

مجلس الأعمال السعودي الهندي يستعرض فرص الاستثمار بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=776569
المناطق - واس

عقد مجلس الأعمال السعودي الهندي اليوم، اجتماعه التنسيقي برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد، وأعضاء اللجنة التنفيذية وذلك بمدينة نيودلهي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الزيارة، إلى جانب مناقشة الموضوعات التي تهم الجانب السعودي وتعزز الفرص الاستثمارية بين البلدين ، وكذلك نتائج التوصيات التي خرج بها المجلس في اجتماعه السابق.
وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي خلال الاجتماع عرضاً حول أبرز الفرص والمجالات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والهند، مستعرضاً آلية الاستثمار في الهند لرجل الأعمال السعودي وكيفية تجنب المعوقات التي قد تواجهه .
بدوره، قدم مكتب المشاريع ذات الأولوية موجزاً عن خدماته في الإسهام بتحفيز مشروعات القطاع الخاص في المملكة من خلال تسهيل إجراءات 12 مشروعًا إستراتيجيًا ، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص الكبرى ذات الأثر الاقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ومساهمته في زيادة حجم الناتج المحلي .
وقدم الرئيس التنفيذي لدوتشيه بنك الهند كوشك شباريا عرضاً حول اتجاهات الهند الاقتصادية في الوقت الراهن التي تنمو بوتيرة سريعة إذ تعد احد اضخم الاقتصادات في العالم، مبينًا
أن هناك توجه في التوسع بالنمو من خلال عدد من القوى الاقتصادية الحالية من خلال التركيز على القطاع الزراعي، وكذلك مجال صادرات الوقود التي تمثل ١٥٪؜ من إجمالي صادراتها .
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأعمال السعودي الهندي والملحق التجاري المكلف في الهند سعود الحمادي.

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