وكيل النيابة العامة: مناسبة اليوم الوطني استشعار حقيقي لقيمة الكيان الشامخ للمملكة

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رفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيّدهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال معاليه: مناسبة اليوم الوطني هي استشعار حقيقي لقيمة هذا الكيان الشامخ، وتجديداً للولاء والانتماء، وتثميناً للملاحم الوطنية التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود-طيّب الله ثراه- وما حققه أبناؤه البررة من بعده من مواصلة التطوير والبناء، والرّفعة والنماء، والرقي والرخاء، حتى هذا العصر الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الذي أصبحت فيه المملكة -ولله الحمد- مصدر فخر بما تحقق لها من وحدة وطنية ولُحْمة اجتماعية، وتَرَف أمني، ومكانة دولية مرموقة متوّجة بخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما والحرص على راحتهم، ونُصرة الحق و مدّ يد العون والمساعدة للإنسانية جمعاء، والاسهام الفاعل في توطيد أواصر الأمن الدولي.

وأشار معاليه إلى أنَّ المملكة في عهدهما الميمون تَنْعم بتنمية مُسْتَدامة، ورفاهية عيش للمواطن، وعلو راية للوطن، ورَغد أمن وأمان، ووفرة رخاء واستقرار، ومزيد إنجازات وازدهار، ومشاريع إعمار، ونجاحات افتخار.

وثمَّن معاليه ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام بالغ ورعاية كريمة ودعم نفيس من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -وفقهما الله- اللذين كان لهما الدور الكبير والبارز في إنجاز خطط وبرامج النيابة العامة الرامية إلى تَعزيز ضَمانة الحماية الجنائية الناجزة للمجتمع المقررة شرعاً ونظاماً، في إطار مشروع عدلي نيابي متكامل وشامل، وفق استراتيجيات عالية الدقة، وممارسات عالمية متطورة، وترسّيخ جُذور الحياد والاستقلال لجهاز النيابة العامة.

وفي الختام سأل معاليه المولى القدير أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدد على دروب الفلاح خطاهم، أنَّه ولي ذلك والقادر عليه.