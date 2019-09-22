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على طريقة الآباء والأجداد … أهالي الشرافاء يحتفلون باليوم الوطني الـ89

على طريقة الآباء والأجداد … أهالي الشرافاء يحتفلون باليوم الوطني الـ89
http://almnatiq.net/?p=776584
وادي الدواسر - فالح الدوسري

على طريقة الآباء والأجداد احتفلت لجنة التنمية الاجتماعية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر مساء اليوم الأحد باليوم الوطني الـ89 في أجواء احتفالية وطنية وأهازيج العرضة السعودية ، اعتزازًا وافتخارًا بالوطن وقياداته ، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين

وأكد رئيس اللجنة سعد الصافي، أن الاحتفال يتضمن الخيمة الشعبية والكتاتيب والسوق الشعبي والمزرعة القديمة والألعاب الشعبية والموروث الشعبي والطبخ الشعبي وألعاب أطفال والعيادة الطبية المتنقلة ، إلى جانب عدد من العروض و المتنوعة، وذلك لرفع مستوى الوعي بالنواحي الثقافية الشعبية الوطنية والمحافظة عليها .

الجدير بالذكر أن غداً الإثنين سيشهد انطلاق فعاليات اليوم الثاني في تمام الساعة الرابعة إلى الساعة العاشرة مساء في مقر لجنة تنمية الشرافاء ، بحضور محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم وعدد من مسؤولي الدوائر والأعيان .

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بن معمر : وطننا كان ومازال داعيًا للسلام وأيقونة للمحبة ورمزًا للمودة والتعارف و حصنًا منيعًا، ينبذ العنف والكراهية والتطرف والتمييز والإقصاء

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