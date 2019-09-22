توشحت المستشفيات التابعة ل”صحة الرياض” باللون الأخضر و تزينت أسوارها بالعلم السعودي إحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين , في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة وتعبِّر عن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي .
يأتي ذلك في اطار احتفاء صحة الرياض باليوم الوطني السعودي 89 ، وضمن حزمة من الفعاليات التي أطلقتها بشكل متزامن في أكثر من موقع .
حيث اشتملت مشاركة “صحة الرياض” الاحتفالية ، اطلاق فعاليات بمجمع العثيم مول الربوة ، وكذلك المستشفى السعودي الالماني ، ومستشفى المملكة والعيادات الاستشارية ، اضافة الى عدد من مرافقها الصحية .
وفي نفس الصدد خصصت “صحة الرياض” نحو 138 مركز رعاية صحية أولية للعمل خلال اجازة اليوم الوطني ، في محافظات المنطقة.
و تعمل هذه المراكز لمدد تبدأ من 8 ساعات يوميا وتصل لمدة 16 ساعة يوميا، فيما تتواصل ساعات العمل في عدد من المراكز إلى 24 ساعة.
مستشفيات صحة الرياض تتوشح بالأخضر في اليوم الوطني
توشحت المستشفيات التابعة ل”صحة الرياض” باللون الأخضر و تزينت أسوارها بالعلم السعودي إحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين , في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة وتعبِّر عن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي .
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