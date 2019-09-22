مستشفيات صحة الرياض تتوشح بالأخضر في اليوم الوطني

المناطق: شاجع الدوسري

توشحت المستشفيات التابعة ل”صحة الرياض” باللون الأخضر و تزينت أسوارها بالعلم السعودي إحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين , في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة وتعبِّر عن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي .

يأتي ذلك في اطار احتفاء صحة الرياض باليوم الوطني السعودي 89 ، وضمن حزمة من الفعاليات التي أطلقتها بشكل متزامن في أكثر من موقع .

حيث اشتملت مشاركة “صحة الرياض” الاحتفالية ، اطلاق فعاليات بمجمع العثيم مول الربوة ، وكذلك المستشفى السعودي الالماني ، ومستشفى المملكة والعيادات الاستشارية ، اضافة الى عدد من مرافقها الصحية .

وفي نفس الصدد خصصت “صحة الرياض” نحو 138 مركز رعاية صحية أولية للعمل خلال اجازة اليوم الوطني ، في محافظات المنطقة.

و تعمل هذه المراكز لمدد تبدأ من 8 ساعات يوميا وتصل لمدة 16 ساعة يوميا، فيما تتواصل ساعات العمل في عدد من المراكز إلى 24 ساعة.