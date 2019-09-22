وستهام يعمق جراح مانشستر يونايتد وينفيه إلى المركز السابع

المناطق - الرياض

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة جديدة عمقت جراحه هذا الموسم، وأرجعته للمركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر وستهام يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-0، في الجولة السادسة من “البريميرليغ”، الأحد، ليصبح في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

ومنح المهاجم الأوكراني أندريه يارمولنكو التقدم بهدف لوستهام في نهاية الشوط الأول، بلمسة مفعمة بالثقة، وأضاف آرون كريسويل الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 84.

وظهر “الشياطين الحمر”، الذين افتقدوا بول بوغبا وأنطوني مارسيال ولوك شو بسبب الإصابة، بشكل متواضع، وافتقر الفريق للإبداع والخطورة.

وانتهت آمال مانشستر يونايتد في العودة إلى المباراة عندما تعرض راشفورد لإصابة عضلية، ليضطر الجناح دانييل جيمس لاستكمال المباراة في مركز المهاجم في آخر نصف ساعة.

ويمتلك وستهام 11 نقطة من 6 مباريات، وهو نفس رصيد ليستر سيتي ثالثا الترتيب، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 8 نقاط، مع انتصار واحد فقط هذا الموسم.