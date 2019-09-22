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القمر الإماراتي “خليفة سات” يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني

القمر الإماراتي “خليفة سات” يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني

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القمر الإماراتي “خليفة سات” يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني

القمر الإماراتي “خليفة سات” يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776614
المناطق - واس

شارك القمر الاصطناعي الإماراتي ” خليفة سات”، الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية عبر التقاط صورة فضائية عالية الوضوح لبرج مركز المملكة بدقة بلغت 70 سم، ومأخوذة من زاوية إمالة 6 درجات.
ويعنى القمر الإماراتي بتقديم خدمات لقطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.

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