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الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

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الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود
http://almnatiq.net/?p=776636
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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