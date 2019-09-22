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مدير عام الهلال الأحمر بالجوف: قيادة حكيمة .. و وطن عظيم

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف: قيادة حكيمة .. و وطن عظيم
http://almnatiq.net/?p=776642
المناطق - الجوف

بمناسبة اليوم الوطني لبلادنا الغالية 89 قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان أنه لا يسعنا في هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن إلا أن نتقدم بعظيم التهاني والتبريك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز وإلى الشعب السعودي الكريم وأهالي منطقة الجوف الكرام على هذه العرس الوطني في اليوم الوطني التاسع والثمانون .

وما فيض مشاعرنا في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً إلا تجسيد للتلاحم بين القيادة والشعب على ما تحقق للوطن من منجزات بوتيرة التطور المتسارعة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة في ممكلتنا عامة ومنطقة الجوف بشكل خاص وفق توجيهات سيدي خادم الخرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من أمير الشباب برؤية سموه 2030 والتي اذهلت القاصي والداني بخطط مدروسة وبناء شاهق وشامخ يعكس مستقبل مشرق بين مصاف الدول الأخرى .
ونحن في هيئة الهلال الأحمر السعودي نواكب هذا التطور بحرصنا على ترجمة آخر التطورات في تقديم الخدمات الطبية لطالبيها ومتابعة ذلك من خلال العمل المتطور الحديث من خلال الفرق الميدانية والتطوعية وادراج أفضل المعايير الطبية لتكون منهجاً وعلماً لتدريب منسوبي الهيئة وكافة شرائح المجتمع .
حمى الله وطننا الغالي من كل متربص ، وجعله سداً منيعاً امام كل المكائد التي تحاك ضده ، فنحن جنوداً له وعلى كل الثغور .

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