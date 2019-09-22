رئيس بلدية العيساوية يهنى القيادة بمناسبة اليوم الوطني 89

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رفع رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي بن علي الغامدي باسمه وباسم منسوبي البلدية خالص الولاء والطاعة والتهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89للمملكة .

وقال إن اليوم الوطني هي مناسبة نستذكر فيها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذا البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه .

وذكرى اليوم الوطني هي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة مجيدة وغالية على قلوب الجميع نتابع من خلالها مسيرة النهضة والتطور ونتابع فيها الأيام المضيئة والمشرقة التي يعتز بها أبناء الشعب السعودي الكريم .

وأضاف قائلا بأن مركز العيساوية يشهد عددا من الخدمات البلدية أسوة بغيرها من المراكز ومناطق المملكة التي شهدت نهضة تنموية خلال 89 عاما من العطاء والتنمية والتقدم والإزدهار في كل المجالات وخاصة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله .

مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 رؤية متكاملة وطموحة وخطى ثابتة نحو التحول الوطني الأبرز في تاريخ الوطن .

سائلا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على هذا الوطن الغالي تحت ظل هذه القيادة الرشيدة .

وأن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة المجيدة والجميع في خير وعافية والوطن في عز وسلام.