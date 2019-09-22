مدير تلفزيون تبوك يسطر أجمل الكلمات فرحةً باليوم الوطني الـ 89

المناطق - تبوك :

عبر مدير تلفزيون تبوك محمد عبدالحفيظ النبهاني عن فخره واعتزازهم في اليوم الوطني الـ 89 الذي شهد توحيد كيان دولة مجيدة على يد المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله – تحت إسم المملكة العربية السعودية .

وقال في تصريح له بهذه المناسبة : في هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء اليوم الوطني الخالد، الذي نقف فيه لنروي للأجيال قصة أمانة قيادة.. ووفاء شعب ولنتذكر البطولات التي سطرها المؤسس – رحمه الله – الذي استطاع بفضل الله أن يغير مجرى التاريخ بقياد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاُ بعقيدته ثابتاً على دينه .

واضاف : أن المملكة العربية السعودية قد شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تطورات سريعة في شتى مجالات الحياة , حيث أصبحت المملكة محط للأنظار بمشروعاتها الضخمة لاسيما مشروعي نيوم وآملا ومشروع البحر الأحمر والقدية، مشيراً إلى أن اليوم الوطني هو يوم وقفة تأمل يسترجع فيها المواطن مسيرة سنوات من البذل والعطاء يشحذ بها همته ويوطن بها نفسه، عزة وشموخاً ليكون امتداداً للأوائل منّا الذين رصفوا بداية الطريق وأفسحوا لنا الفرصة لمدة إلى آفاق المستقبل.

وفي ختام حديثه سأل ” النبهاني” الله أن يرحم الله مؤسسها الذي جعلنا أمة موحدة قوية في إيمانها وعقيدتها غنية برجالها وعطائها وإسهامها الحضاري، كما سأل الله سبحانه وتعالى – أن يُديم علينا نِعم الأمن والاستقرار والرخاء في هذه البلاد، وأن يُعيننا على تحقيق آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله- الرامية إلى خير وعز ورفعة بلادنا الغالية.