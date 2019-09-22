رئيس بلدية محافظة تيماء يهني القيادة الرشيدة بمناسبه حلول ذكرى اليوم الوطني 89

المناطق - تيماء - محمد العنزي :

رفع رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس / سلامه بن هليل البلوي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, و لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 89.

وقال :همة الي القمه وأنعم الله على شعب المملكة بأن اجتمعت قلوبهم وعقولهم على هدف سام وهو توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه مما رسخ مشاعر الوفاء والحب والولاء لهذا الوطن المعطاء وتجسيد روح الانتماء من أبناء الوطن حول قيادتهم التي وفرت لهم الحياة الكريمة والطمأنينة والأمن والأمان.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هو احتفال بالوحدة الوطنية وإبراز ما تحقق للوطن من تطور شامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها المملكة، واليوم ونحن نعيش ذكرى اليوم الوطني، نتذكر كل الملوك الذين حملوا أمانة القيادة وساروا بعزم الرجال الأبطال في بناء الوطن ووحدته، وقد حرصوا على أن يكون هذا الوطن عزيزاً قادراً معطاء فحققوا في مسيرته بناء حضارياً متكاملاً اهتم بالإنسان وبتحقيق تطلعاته وآماله في جميع مجالات حياته.

وأردف قائلاً تواصل المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” وسمو ولي العهد الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظه الله ” مسيرة الخير والنماء والازدهار والرخاء من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات التي كان لها الدور الكبير في ريادة المملكة وذلك خلال الأعوام القليلة الماضية فقط ومن خلال رؤية المملكة 2030 , سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الرخاء والأمن والأمان على بلادنا وشعبها , وأن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .