خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء البحريني بمناسبة اليوم الوطني

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين للمملكة العربية السعودية .

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، برقية تهنئة مماثلة من رئيس وزارء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .