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الأمير سلطان بن سلمان: الوحدة الوطنية.. وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة جغرافيا

الأمير سلطان بن سلمان: الوحدة الوطنية.. وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة جغرافيا

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الأمير سلطان بن سلمان: الوحدة الوطنية.. وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة جغرافيا

الأمير سلطان بن سلمان: الوحدة الوطنية.. وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة جغرافيا
http://almnatiq.net/?p=776667
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أن الوحدة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة هي وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة جغرافيا، وقد أثمرت بناء وطنٍ شامخٍ متطورٍ، يسير بهمة نحو المجد عام تلو عام.
وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ89: “نحمد الله جل وعلا أن جعل هذا الوطن مطمئناً، وأن بارك لنا سبحانه وتعالى في هذه الوحدة الوطنية التي ظلت على ثوابتها التي قامت عليها لعقود، وأن شرف عز وجل هذه البلاد بخدمتها للحرمين الشريفين، والتمسك بشريعة الإسلام ديناً ومنهجاً حياةً، واجتماع شعبها على منظومة القيم الرصينة الحميدة التي نشأوا عليها لأجيال، مع تحرك دائم نحو التحديث والتحول الذي ظل ماضياً لم يتوقف باتجاه ممارسة الحياة وفق تلك القيم التي تنتقل باضطراد نحو المستقبل، مستحضرة روح وحدة أعلنها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، الذي وضع اجتماع الكلمة ووحدة المواطنين والالتفاف تحت راية التوحيد التزاماً ينتقل عبر الأجيال، لذا فإن القارئ لتاريخ هذه البلاد، والمتابع لمسيرة وقصة توحيدها الذي نحتفل بذكراه اليوم، سيجد أن المعجزة الأعظم في هذه الملحمة قيامها على وحدة القلوب قبل النظر لوحدة المكان.
وأضاف سموه: “إن الدولة ومواطنيها ما داموا يستحضرون ويستشعرون حجم مسؤوليتهم العظيمة، بوصفهم أبناءً لهذه البلاد التي اختص الله أرضها بأن تكون مهبط الوحي ومنبع نور الإسلام، وما حافظ الجميع على اتحاد القلوب والالتزام بالثوابت والقيم وواصلوا الإصرار على التقدم مثلما هو قدر هذه البلاد العظيمة، فإن وعد الله سبحانه بحماية هذه البلاد وإدرار الرزق والنماء عليها متحقق، والله سبحانه لا يخلف الميعاد”.
وتابع سموه قائلاً: “إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تجعل العمل لصالح بلادنا المحرك الأول، والبذل لرفعته هاجس الجميع وهدفهم الأسمى، وبقيادة حكيمة منه – أيده الله -، باتت بلادنا قادرة على أن تواجه التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم”.
ودعا سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير وأن يمن علينا بالخير والاستقرار والنماء.

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