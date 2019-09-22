ثمانية إصابات من عائله وحدة في حادث مروري بقلوة

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أصيب ثمانية من عائله واحده اثر انقلاب مركبتهم على طريق قلوة الفرشة قبل النفق

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني

أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 مساءاليوم الاحد عن حادث انقلاب على طريق قلوة الفرشة قبل النفق

مشيرا بانه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود ثمانية إصابات بالموقع من عائله واحده منها إصابتين خطيره، تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الاحمر الى مستشفى قلوه العام وثلاث اصابات متوسطه وثلاث اصابات بسيطه تم التعامل معها اسعافياً ايضاً ونقلت لمستشفى قلوه العام .