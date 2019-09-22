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الأمير تركي بن طلال : احتفالات عسير في يوم الوطن احتفاء بجنوده

الأمير تركي بن طلال : احتفالات عسير في يوم الوطن احتفاء بجنوده
http://almnatiq.net/?p=776676
المناطق - واس

اختتمت مساء اليوم فعاليات احتفال منطقة عسير باليوم الوطني التاسع والثمانين الذي شارك فيه كافة القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين ، وتوافد فيه الآلاف من أهالي محافظات ومراكز المنطقة .
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في تصريح صحفي في ختام الفعاليات أن ما شهدته المنطقة من فرح وتفاعل في هذا اليوم هو توجيه من القيادة الرشيدة بأن يكون احتفال منطقة عسير على شرف الأبطال من الجنود البواسل، وتقديراً للمصابين وأسر الشهداء والرواد، فهم ضيوف الشرف لهذا الاحتفال .
وقال سموه: ” إننا حولنا الإلهام الذي جاء من قيادة البلاد والمتابعة والثقة إلى حفل يليق بعسير خصوصاً وبالمملكة على وجه العموم “، منوهاً سموه بما تعيشه المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من أمن واستقرار ورخاء، وما هذا المحفل الكبير والتجمع الضحم من أبناء عسير في يوم الوطن إلا دلالة واضحة على أمن واستقرار هذا الوطن .
وقد أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة أبها معلنة إسدال الستار على تظاهرة وطنية اجتمعت فيها كافة الأطياف وحدة وولاء وانتماء للوطن وقادته الأوفياء .

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