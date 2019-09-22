بلدية الشبحة تجهز الميادين والشوارع باللون الاخضر

المناطق- أملج - فايز السميري؛

أنهت بلدية الشبحة تجهيز الميادين والشوارع العامة والتقاطعات الرئيسة، ضمن استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وركبت العديد من الاعلام من مختلف المقاسات بالطرق والشوارع والميادين العامة.

كما ركبت ووزعت العديد من اللوحات لولاة الأمر وعبارات خاصة باليوم الوطني،

بالإضافة لتركيب عدد من حبال الزينة المضيئة باللون الأخضر على أعمدة الإنارة؛ لتضيف مزيدًا من الجمال على الطرق والشوارع في الشبحة وقراها ومراكزها ، ولونت البلدية مبناها بالإنارة الخضراء.

وفيما يتعلق بإقامة احتفال الأهالي بهذا اليوم الغالي، جهزت البلدية مركز الاحتفالات الحضاري بالشبحة بالعديد من الأعلام وتزيين المبنى بالكامل بالإنارة الخضراء حيث سيشهد العديد من الفعاليات في الحفل الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة وبلدية الشبحة يوم الخميس 1441/1/27