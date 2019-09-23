المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس آسيا تحت 16 عاماً لكرة القدم

المناطق - الرياض

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بعد تصدره المجموعة الرابعة للتصفيات التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر .

وتعادل الأخضر مع عمان بدون أهداف اليوم في الجولة الأخيرة للمجموعة ليختتم التصفيات في المركز الأول برصيد ٧ نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي حل ثانياً وتأهل كذلك للبطولة التي ستقام العام المقبل في البحرين كأحد أفضل المنتحبات الأربعة التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.