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المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس آسيا تحت 16 عاماً لكرة القدم

المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس آسيا تحت 16 عاماً لكرة القدم
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المناطق - الرياض

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بعد تصدره المجموعة الرابعة للتصفيات التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر .
وتعادل الأخضر مع عمان بدون أهداف اليوم في الجولة الأخيرة للمجموعة ليختتم التصفيات في المركز الأول برصيد ٧ نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي حل ثانياً وتأهل كذلك للبطولة التي ستقام العام المقبل في البحرين كأحد أفضل المنتحبات الأربعة التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

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