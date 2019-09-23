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نائب الرئيس اليمني يثني على جهود المملكة في دعم أمن بلاده واستقرارها

نائب الرئيس اليمني يثني على جهود المملكة في دعم أمن بلاده واستقرارها
http://almnatiq.net/?p=776690
المناطق - وكالات

ثمن نائب رئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.
وأشاد الفريق محسن خلال لقائه في مدينة الرياض محافظ شبوة محمد بن عديو بفاعلية السلطة المحلية وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظة ورفض أبنائها لمحاولات استهداف مؤسسات الدولة الشرعية ودعاوى التخريب والإرهاب وحرصهم على إرساء الأمن والاستقرار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ونوه نائب الرئيس اليمني بالإجراءات التي أقرتها حكومة بلاده والخاصة بمضاعفة الجهود لمعالجة آثار الأحداث الأخيرة وتلبية احتياجات السكان والعمل على توفير الخدمات.

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