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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة اليوم الوطني

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776701
المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.
وأعرب الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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