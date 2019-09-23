5900 علم تزين الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين بالرياض

المناطق - الرياض

أتمت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين مدينة الرياض بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

ونشرت أمانة الرياض 5900 علم وطني في الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين، إلى جانب تركيب 2474 إضاءة خضراء و 1040 لوحة احتفالية بمختلف الأحجام تحمل عبارات وطنية تؤكد تلاحم القيادة والشعب، كما جهزت 120 ألف هدية للسكان.

وتنظم أمانة الرياض فعالية ” خدمة وطن ” وهي فعالية مجتمعية تتيح للسكّان والمتطوعين المشاركة في أعمال الزراعة والنظافة تعبيرًا عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، في الحدائق وحول المساجد، إلى جانب استكمال زراعة حديقة جديدة.

كما تنفذ أمانة الرياض فعالية محبة بحديقة النهضة في اليوم الوطني، حيث ستتزيّن الحديقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وتشمل العديد من الفعاليات، من أهمها الرسم على جدارية بطول 100متر يشارك بها الفنانون والأهالي للتعبير عن فرحتهم في يوم الوطن.

وتشارك العديد من الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض عبر إضاءة المباني والأبراج باللون الأخضر لتكتمل المظاهر الاحتفالية في الطرقات والأماكن العامة.

وتعمل أمانة منطقة الرياض مع مختلف الجهات الحكوميّة ذات العلاقة على نجاح تنظيم مختلف الفعاليّات والأنشطة الترفيهية المقامة في مدينة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ89.