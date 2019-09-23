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أفغانستان ونيجيريا وتوجو وفيجي تؤكد رفضها تسيس ملف حقوق الإنسان في اليمن

أفغانستان ونيجيريا وتوجو وفيجي تؤكد رفضها تسيس ملف حقوق الإنسان في اليمن
http://almnatiq.net/?p=776711
المناطق - وكالات

دعت الحكومة اليمنية دول توجو وفيجي وأفغانستان ونيجيريا إلى الوقوف معها ودعم موقفها الخاص برفض تسيس الملف الحقوقي في اليمن.
وبحث وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر في لقاءات منفصلة مع سفراء تلك الدول التي تمت على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، تطوير وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع اليمن خصوصًا في مجال العمل الإنساني.
وأشار الوزير عسكر – حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إلى موقف اليمن من تقرير فريق الخبراء والقصور الذي تضمنه وإغفاله الكثير من انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدًا أن تقرير فريق الخبراء غير محايد واستقى معلوماته من منظمات غير محايدة.
من جانبهم، أكد سفراء دول توجو وفيجي وأفغانستان ونيجيريا دعمهم لليمن ووقوف بلدانهم ضد أي تسيس للملف اليمني على حساب حقوق الشعب اليمني، مجددين رفض بلدانهم للانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ضد اليمنيين منذ تمردها وانقلابها على الشرعية.

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