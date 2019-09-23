الفارس: وطني عنوان الأمان ورمز الوئام ورسالة السلام

تبوك - علي العميري:

قال رئيس العناية بالتراث الوطني بمنطقة تبوك عبدالإله بن خلف الفارس،إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف، في يومنا الوطني ٨٩ تعود بنا الذاكرة إلى لحظات التأسيس وانطلاق جيوش التوحيد بقيادة بطل عظيم شق طريقه من قلب الصحراء ليصل إلى أطراف شبه الجزيرة العربية، يسانده في البناء والتأسيس رجال مخلصون يحملون أرواحهم على راحاتهم، وبعد ملاحم عظيمة وكفاح شديد جمع الله الكلمة والتم الشمل، فكان هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية…

وأوضح أن جهاد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه قد أسفر للعالمين العربي والإسلامي خصوصا وللعالم عموماً عن دولة عظيمة و قوية حملت على عاتقها مسؤولية رعاية مصالح أبنائها كافة دون تمييز ولا تفريق والوقوف إلى جانب الأشقاء في العالم العربي والإسلامي وقدمت السلام والأمان والاستقرار للعالم كافة. يحتفى الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بالتقدم والازدهار الذي وصل إليه في كافة المجالات في ظل القيادة الرشيدة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وسدده، إن أبناء الوطن اليوم همتهم كجبل طويق وشعارهم ” همة حتى القمة” مسلتهمين بذلك كلمة ولي العهد حفظه الله الشهيرة عن همة السعوديين…

وبين أنه في منطقة تبوك أرضها وإنسانها يدون الجميع عبارات الشكر وصادق المشاعر نحو هذه البلاد التي بادلتهم حباً بحب وصدقاً بصدق ممثلة في أميرها الهمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله فقد شمر عن سواعد الجد وقاداً نهضة المنطقة في كافة محافظاتها ملبي توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في خدمة الوطن والمواطن…والحمدالله أولا وآخراً الذي وحد صفنا وجمع كلمتنا وأظهر أمننا وردّ كيد عدونا…

وأضاف لا ننسى في يومنا الوطني جنودنا البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء لدينهم وأرضهم وبلادهم سواء على حدودنا أو رجال الأمن الداخلي وندعو الله بالنصر والتمكين لهم ونحتسب عند الله شهداءهم. شكراً لك يا بلد العطاء والخير، مهما قلت في حقّك فإنّ لساني يَعجز عن الوصف وحفظ الله بلادنا وولاة أمرنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين ، وكل عام ومملكتنا في علو ورفعة وتقدم وازدهار.