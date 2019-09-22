بالشراكة مع أمانة المنطقة .. مجلس شباب الجوف ينفّذ لوحة جدارية باليوم الوطني

المناطق - الجوف

نفّذ مجلس شباب الجوف ممثلاً بعدد من الرسامين والرسامات بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف جدارية وطنية تضمنت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشعار اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون .

وذكر الأستاذ حامد العوينان المتحدث الرسمي لمجلس شباب الجوف أن أكثر من 31 ساعة تطوعية استثمرها أكثر من ” 21 ” فنان وفنانة من الجوف لتشكيل الجدارية الوطنية التي نالت إستحسان الجميع .

يُذكر أن مجلس شباب الجوف يشارك هذه الأيام بحزمة من البرامج والفعاليات والمبادرات التي تخص اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين تحت شعار همة حتى القمة في كل محافظات ومراكز منطقة الجوف .