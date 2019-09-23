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المسماري: مكاسب ميدانية للجيش الليبي في محاور عدة بطرابلس

المسماري: مكاسب ميدانية للجيش الليبي في محاور عدة بطرابلس

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المسماري: مكاسب ميدانية للجيش الليبي في محاور عدة بطرابلس

المسماري: مكاسب ميدانية للجيش الليبي في محاور عدة بطرابلس
http://almnatiq.net/?p=776723
المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات.

وأضاف المسماري أن سلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.

وأكد المسماري أن مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس، متوعدا بملاحقة الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا.

وتوقع المسماري القضاء على الإرهاب في البلاد “قريبا جدا”.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قد كشف في وقت سابق عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب الميليشيات المتطرفة في طرابلس.

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