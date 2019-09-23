تحذير طبي من علاج للربو يؤدي إلى الانتحار

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أبلغت السلطات البريطانية الأطباء في البلاد، بضرورة تحذير المرضى من دواء “مونتيلوكاست” الذي يستخدم في علاج الربو وذلك بعد ظهور آثار جانبية “مدمرة” له.