مفاجأة بشأن المبلغ الذي يطلبه “بيليتش” من الاتحاد.. و”الحائلي” يكشف آخر تطورات أزمة سييرا والبيشي

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قال أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، إن الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني السابق للاتحاد، يطالب النادي بمبلغ 100 مليون ريال، بعد إقالته من منصبه.

وأعلن رئيس الاتحاد، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”، تسجيل اللاعب البرازيلي جوناس، في قائمة الفريق، في البطولة العربية، رغم وضعه على قائمة الاستثمار.

وكشف عن إنهاء أزمة التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، واللاعب عبدالعزيز البيشي، لافتًا إلى أن استبعاده من مواجهة الهلال في الدوري، جاءت لأسباب فنية.

وكان “البيشي”، قد انتقد سييرا، لعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الحائلي تولى رئاسة نادي الاتحاد، منذ 3 أشهر فقط، بعد أن تم تزكيته من جانب الجمعية العمومية، باعتباره المرشح الوحيد في الانتخابات.