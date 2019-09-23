أمر ملكي بالموافقة على منح ( 99 ) ضابطاً وفرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد

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صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة ( الثالثة) لـ (46) ضابطاً و (52) فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وذلك لمشاركتهم في عملية (إعادة الأمل) وهم : ـ

1 ـ اللواء ركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود

2 ـ اللواء ركن / سالم بن مشاري بن خلف العنزي

3 ـ العميد / محمد بن طاحوس بن ربيع القحطاني

4 ـ العميد / هاشم بن دحام بن علي العليمي

5 ـ العميد ركن / عياد بن مفلح بن إبراهيم القحطاني

6 ـ العميد / باني بن سليمان بن فراج الشمري

7 ـ العميد / سلطان بن مفرح بن ماجد السبيعي

8 ـ العميد / متلع بن مطر بن شبيب الشلوي

9 ـ العميد / محمد بن سعيد بن محمد القحطاني

10 ـ العميد ركن / نايف بن فالح بن مجول العتيبي

11 ـ العميد / ناير بن منير بن ناير القحطاني

12 ـ العميد / سعد بن عبدالرحمن بن عبدالله السعدان

13 ـ العميد / ظافر بن حماد بن رجاء القحطاني

14 ـ العميد / خالد بن مصلح بن أحمد القحطاني

15 ـ العقيد / سعد بن مقعد بن عايش الحافي

16 ـ العقيد / سند بن عقاب بن سند الشيباني

17 ـ العقيد / سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السيف

18 ـ العقيد ركن / فهد بن عياد بن خلف الشمري

19 ـ العقيد / فهد بن فضي بن مناور العنزي

20ـ العقيد ركن / عبدالله بن نايف بن عماش المطيري

21 ـ العقيد / محمد بن فايز بن ظافر الشهري

22 ـ المقدم / علي بن زيد بن محمد السهلي

23ـ المقدم / نايف بن خلف بن هذال الروقي

24 ـ المقدم ركن / ناصر بن حمد بن سعد السبيعي

25 ـ المقدم / محمد بن قنيفذ بن بدر بن لبده

26 ـ المقدم ركن / ممدوح بن صنات بن زبار العتيبي

27 ـ المقدم / علي بن سالم بن محمد السبيعي

28 ـ المقدم / رائد بن محمد بن معيي الدهاش

29 ـ الرائد / بدر بن مسلم بن عبدالله الشمري

30 ـ الرائد / ماجد بن محمد بن عبدالله الحربي

31 ـ الرائد / وائل بن محمد بن عبدالله دواس

32 ـ النقيب / محمد بن منصور بن إبراهيم الرشودي

33 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعفس

34 ـ النقيب / عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور

35 ـ النقيب / محمد بن إبراهيم بن محمد الشويمان

36 ـ النقيب / بدر بن شرار بن بادي الشيباني

37 ـ النقيب / أحمد بن صالح بن عبدالرحمن الهبدان

38 ـ النقيب / سلطان بن ناصر بن فراج السبيعي

39 ـ النقيب / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الدوسري

40 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز السبيعي

41 ـ النقيب / عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن السهلي

42 ـ الملازم أول / سليمان بن عبدالرحمن بن محمد المحيسن

43 ـ الملازم أول / شافي بن سلطان بن مفرح السبيعي

44 ـ الملازم أول / فهد بن جباره بن فهيد المري

45 ـ الملازم أول / مشعل بن نايف بن علي الدلبحي

46 ـ الملازم / منصور بن علي بن عبدالرحمن الجديد

47 ـ الرئيس رقباء / محيميد بن حمود هلال الحربي

48 ـ الرئيس رقباء / منير بن هلال نوار العصيمي

49 ـ الرئيس رقباء / محمد بن حمد محمد الدوسري

50 ـ الرقيب أول / يوسف بن محمد عبدالعزيز الزومان

51 ـ الرقيب أول / مطر بن ضاوي عيد الحربي

52 ـ الرقيب أول / طلال بن محماس غازي العتيبي

53 ـ الرقيب أول / نادر بن صنيتان خليوي الحربي

54 ـ الرقيب أول / فوزان بن صامل بويكير المطيري

55 ـ الرقيب أول / فهد بن مطلق مثعي العتيبي

56 ـ الرقيب أول / عواض بن سعد سعيد العتيبي

57 ـ الرقيب أول / عبدالله بن محمد سلمان الدوسري

58 ـ الرقيب أول / عبدالله بن جبل محمد الشهراني

59 ـ الرقيب أول / غازي بن عوين عيد العتيبي

60 ـ الرقيب / حسن بن فهيد سعود السهلي

61 ـ الرقيب / فلاح بن عبيد سليمان العتيبي

62 ـ الرقيب / بجاد بن سعود مسلط البقمي

63 ـ الرقيب / مشجع بن فايز سند الدوسري

64 ـ الرقيب / علي بن سعود خدام الشمري

65 ـ الرقيب / بدر بن خليفه سعيد العنزي

66 ـ الرقيب / مفرح بن محفوظ مريغان العنزي

67 ـ الرقيب / فارس بن ظويهر جفران الشمري

68 ـ الرقيب / صالح بن خلف سعد الشمري

69 ـ الرقيب / محمد بن نايف هذيل الحربي

70 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن مانع المكاييل

71 ـ الوكيل رقيب / عبدالله بن حجي صالح البصري

72 ـ الوكيل رقيب / خالد بن مسعود سراب العتيبي

73 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن مرزوق ضافي الحربي

74 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن علي شراحيلي

75 ـ الوكيل رقيب / عمر يحيى علي عسيري

76 ـ الوكيل رقيب / راجي بن علي سودان الحربي

77 ـ الوكيل رقيب / فيصل بن صالح شطي العنزي

78 ـ الوكيل رقيب / فايز بن عمير عامر السفياني

79 ـ الوكيل رقيب / خالد بن عتيق معوض المطيري

80 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن عقاب وصيص العتيبي

81 ـ الوكيل رقيب / الحميدي معيض الحميدي السبيعي

82 ـ الوكيل رقيب / سامي بن مدالله رحيل العنزي

83 ـ الوكيل رقيب / ناصر بن غازي مطلق العتيبي

84 ـ الوكيل رقيب / عبدالرحمن عواض معجب العتيبي

85 ـ الوكيل رقيب / أحمد بن علي حسين مسيري

86 ـ الوكيل رقيب / علي مسند علي آل فويضل

87 ـ الوكيل رقيب / سمويد بن ناصر عويد الغنزي

88 ـ الوكيل رقيب / ماطر بن عبيد هذال الحربي

89 ـ الوكيل رقيب / فاضل بن عباس علي الخليف

90 ـ الوكيل رقيب / نداء بن زيدان صقير الحربي

91 ـ الوكيل رقيب / طويفر بن سامر رشيدان المطيري

92 ـ العريف / سعد بن غرم الله محيميد العلياني

93 ـ العريف / محسن بن عايض صالح المطيري

94 ـ ماجد بن واصل وصل الحربي

95 ـ العريف / إبراهيم عبدالله عبدالعزيز الزكري

96 ـ العريف / سعد بن سويلم عبدالله السويلم

97 ـ العريف / مزيد بن هلال زويد المطيري

98 ـ العريف / خالد بن عيضه حمدان الشريف

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فهد من الدرجة (الثالثة)، للواء الطبيب / محمد بن علي حافظ البارقي من منسوبي وزارة الحرس الوطني، لتميزه في مجال الطب وحصوله على عدة جوائز عالمية.